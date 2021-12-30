أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمكتب الراشد الرئيسي، وبفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التدقيق الداخلي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية).

– أمين صندوق: شهادة الدبلوم في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)