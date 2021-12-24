أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالرياض:

وأبرزت إدارة مستشفى قوى الأمن، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف شؤون الموظفين.

– مشرف اكتساب المواهب.

– أخصائي موارد بشرية.

– أخصائي إدارة الجودة.

طريقة التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 ديسمبر 2021م.

وأفادت إدارة المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)