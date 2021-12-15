أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة السعودية للمهندسين:

وأبرزت الهيئة السعودية للمهندسين، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي موارد بشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مصمم ويب: شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي.

طريقة التقديم على وظائف هيئة المهندسين:

وأوضحت الهيئة السعودية للمهندسين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)