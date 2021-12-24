أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار أول تنمية المواهب.

– أخصائي أمن تقنية المعلومات.

– أخصائي أمراض النساء والولادة.

– طبيب/ الطب الباطني.

– منسق أول سلامة المرضى.

– أخصائي أول علم الأوبئة.

– أخصائي مكافحة العدوى.

– فني التشخيص الكهربي.

– مساعد منسق برنامج تعزيز الصحة.

– خبير إدارة مخاطر الرعاية الصحية.

– أخصائي أول بصريات.

– منسق الحالات.

– محلل أول أعمال/ مالي.

– منسق برنامج تعزيز الصحة.

– مستشار تعزيز الصحة.

– أخصائي أشعة.

التقديم على وظائف أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)