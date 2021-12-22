أعلنت شركة مستشفيات دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مستشفيات دله:

وأبرزت شركة مستشفيات دله، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير نزاهة الإيرادات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو التخصصات ذات الصلة.

– مهندس الطب الحيوي: شهادة البكالوريوس في تخصص في التكنولوجيا الطبية الحيوية، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف مستشفى دله:

وأوضحت شركة مستشفيات دله، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)