أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نسما للكهرباء” في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وبيّنت شركة نسما، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الاتصالات.

– مدير المرافق

– مسؤول التأمين.

– مهندس مشتريات.

– مراقب المستندات.

– أمين المخزون.

– مراقب مستودع.

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت شركة نسما، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)