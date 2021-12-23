أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الجبيل، والدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب تكاليف (الجبيل).

– مهندس الجودة والصحة والسلامة والبيئة (الدمام).

– أمين المخزن (الدمام).

– محلل الخزانة وتمويل المشروع (الخبر).

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)