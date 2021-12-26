أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، على مسمى “طبيب نائب، طبيب استشاري” في تخصص طب الطوارئ؛ وذلك للعمل بفروع هيئة الهلال الأحمر بمناطق المملكة.

شروط وظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي:

وبيّنت هيئة الهلال الأحمر، أنّ شروط الوظائف المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

– في حال كون الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة فإنه يتطلب أن تكون معادلة الشهادة من وزارة التعليم.

– أن يكون حاصلًا على الزمالة في تخصص طب الطوارئ.

– أن يكون حاصلًا على تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– أن يكون لائقًا صحيًا للوظيفة المطلوب شغلها حسب الشروط.

– أن يكون لدى المتقدم الاستعداد للعمل وفقًا لحاجة العمل بالهيئة بأي منطقة من مناطق المملكة.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية للعمل بالهيئة.

– على المتقدم إرفاق المؤهلات والمستندات المطلوبة على صيغة (PDF)، وتشمل على

– المؤهل العلمي، والهوية الوطنية، ومعادلة الشهادة لمن حصل على المؤهل من خارج المملكة، والتصنيف المهني).

التقديم على وظائف هيئة الهلال الأحمر:

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22/ 5/ 1443هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 30/ 5/ 1443هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)