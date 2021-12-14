أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب البرنامج في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير التخطيط الاستراتيجي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، علوم المعلومات، الاقتصاد، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الأداء (الرياض): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، علوم المعلومات، الهندسة الصناعية، الاقتصاد، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)