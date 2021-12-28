أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني عن توفر وظائف شاغرة وذلك للعمل في مدينة الرياض، ذلك بحسب التفاصيل والمسميات والشروط التالية:

محلل التخطيط الاستراتيجي:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة يفضل الحصول على شهادة في التأمين وأكثر من 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة خبرة في التخطيط الاستراتيجي.

ويفضل الخبرة السابقة في قطاع التأمين أو قطاع الرعاية الصحية أو القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

أخصائي مشروع:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو مجال ذي صلة وأكثر من 3 سنوات من الخبرة ذات الصلة خبرة في تنسيق المشروع وإعداد التقارير ويفضل الخبرة السابقة في القطاع الحكومي أو الهيئات التنظيمية.

وأضاف مجلس الضمان الصحي التعاوني أن على الراغبين في التقديم لهذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية إلى البريد التالي: [email protected]