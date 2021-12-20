أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية للتأمين، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مصمم جرافيك.

– أخصائي الاتصال الداخلي للمحتوى.

– تنفيذي خدمة العملاء.

– مصمم جرافيك.

– تنفيذي المرتبات والعقود.

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية للتأمين، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)