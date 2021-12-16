أعلنت شركة الخطوط الجوية القطرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة الخطوط الجوية القطرية:

وأبرزت شركة الخطوط الجوية القطرية أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير حسابات أول (الرياض).

– مدير الحسابات (الرياض).

– مدير خدمات المطار الإقليمي (جدة).

– مدير الحسابات (جدة).

– منسق عمليات المبيعات (الدمام).

– مدير الحسابات (الدمام).

التقديم على وظائف الخطوط القطرية:

وأوضحت شركة الخطوط القطرية، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)