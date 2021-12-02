أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (الرياض، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة، والقنفذة، والهفوف).

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني المحاسبة (الرياض).

– فني المحاسبة (الدمام).

– أمين الصندوق (الدمام).

– مستشار أول الصحة والسلامة والأمن (بريدة).

– فني المحاسبة (المدينة المنورة).

– فني محاسبة (القنفذة).

– فني المحاسبة (الهفوف).

– مدير التصنيع/ خدمات الغذاء (الرياض).

طريقة التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)