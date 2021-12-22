أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، وبمركز التربية الخاصة في مدينة بريدة.

تفاصيل وظائف شركة تطوير التعليم القابضة:

وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مشروع أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، الإحصاء، التحليل المالي)، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير البرامج والأنشطة (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير عام المركز/ مركز همة للخدمات المساندة (بريدة): شهادة البكالوريوس أو أعلى في أحد التخصصات التربوية.

التقديم على وظائف تطوير التعليم القابضة:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)