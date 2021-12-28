أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، وحائل، وجدة، وخميس مشيط.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد مدير التعلم والتطوير (الرياض).

– محاسب (الرياض).

– تنفيذي تطوير الأعمال/ المبيعات (الدمام).

– تنفيذي تطوير الأعمال/ المبيعات (حائل).

– تنفيذي تطوير الأعمال/ المبيعات (جدة).

– تنفيذي تطوير الأعمال/ المبيعات (خميس مشيط).

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)