أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة ياسرف للتكرير:

وبيّنت شركة ياسرف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف وحدة الشحن وحسابات القبض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، أو ما يعادلها.

– مشرف أعمال عمليات المنطقة: شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية).

طريقة التقديم على وظائف شركة ياسرف:

وأوضحت شركة ياسرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)