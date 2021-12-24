أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وتدريبية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الظهران، والجبيل، والرياض، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة بي إيه إي سيستمز:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدرب فني هندسة الأسلحة/ الرادار (الظهران).

– مدير المناهج/ الهندسة (الجبيل).

– مدير القدرات الأكاديمية (الجبيل).

– مدرب طيران/ محركات الطائرات (الرياض).

– أخصائي البنية التحتية (الرياض).

– أخصائي أول دعم/ التايفون (الطائف).

– مدير الصيانة/ التايفون (الطائف).

التقديم على وظائف شركة BAE SYSTEMS:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)