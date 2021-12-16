أعلنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الصندوق الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف صندوق الاستثمارات العامة:

وبيّنت إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي إدارة المواهب: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، التطوير التنظيمي، إدارة الأعمال).

– مدير إدارة العلامات التجارية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة والاتصالات).

التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة:

وأوضحت إدارة الصندوق، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)