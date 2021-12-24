أعلنت كلية محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “MBSC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

تفاصيل وظائف كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال:

وأبرزت إدارة الكلية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مسؤول العلاقات العامة وإدارة الأحداث: شهادة البكالوريوس تخصصات: (التسويق، العلاقات العامة).

– مسؤول التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، العلاقات العامة).

التقديم على وظائف كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة:

وأوضحت إدارة الكلية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)