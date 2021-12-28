أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مجموعة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة سيركو:

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة المرافق.

– مدير الخدمات والعمليات.

– مهندس أول خدمات الصيانة.

– مدير العقود.

طريقة التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة شركة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)