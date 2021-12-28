أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء، على مسمى “أخصائي مختبر”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الدمام.

شروط وظائف مختبرات البرج الطبية:

وبيّنت شركة مختبرات البرج، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية، ويفضل وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت شركة مختبرات البرج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يناير 2022م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)