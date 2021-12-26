أعلنت جمعية المدينة للتوحد “تَمَكُّنْ”، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مركز تمكن الشامل للتوحد في منطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف جمعية المدينة للتوحد:

وبيّنت إدارة الجمعية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي/ـة نطق وتخاطب.

– أخصائي/ـة علاج وظيفي.

– أخصائي/ـة علم نفس.

– فني تحليل سلوك تطبيقي.

– أخصائي تحليل السلوك التطبيقي.

– مساعد أخصائي تحليل السلوك التطبيقي.

التقديم على وظائف جمعية المدينة للتوحد:

وأوضحت إدارة الجمعية، أنّ التقديم مُتاحٌ إلكترونياً وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)