أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم، عن توفر عدد من الوظائف في المكتبة المركزية بمقر الجامعة الرئيس في مدينة السيح، على برنامج التشغيل الطلابي “للطالبات” بمكافآت مقطوعة.

شروط وظائف جامعة الأمير سطام

واشترطت عمادة شؤون المكتبات أن تكون المتقدمة طالبة منتظمة في الجامعة وبمعدل تراكمي لا يقل عن 3.50، وأن تجتاز المقابلة الشخصية والورشة التدريبية الخاصة ببرنامج التشغيل الطلابي.

ودعت العمادة الطالبات الراغبات في التقديم على الوظائف لإرفاق المستندات المطلوبة ومنها صورة الهوية الوطنية، وصورة مصدقة من المؤهلات العلمية والبرامج التدريبية، وشهادات الخبرة إن وجد، وإرفاق الجدول الدراسي والسيرة الذاتية ورقم هاتف التواصل، وإرسالها على البريد الإلكتروني التالي : [email protected]، ويستمر التقديم حتى الخميس 12 / 5 / 1443هـ.