أعلنت شركة مستشفيات دله، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة مستشفيات دله:

وأبرزت شركة مستشفيات دله، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول المشتريات الصيدلانية: شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل نظم: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول قاعدة البيانات وتطوير التطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

طريقة التقديم على وظائف مستشفى دله:

وأوضحت شركة مستشفيات دله، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).