أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة السلام لصناعة الطيران:

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني إلكترونيات الطيران: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إلكترونيات الطيران، الكهرباء).

– فني صيانة/ ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الميكانيكا، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف السلام لصناعة الطيران:

وأوضحت السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)