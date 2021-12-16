أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني ميكانيكي/ لحام: الشهادة التقنية في تخصص أنظمة توربينات الغاز، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مشرف الأجهزة والتحكم: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الأجهزة.

طريقة التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)