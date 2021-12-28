أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة تكوين المتطورة:

وأبرزت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش مراقبة الجودة.

– مدير سلسلة التوريد.

– مدير التخطيط وخدمة العملاء.

– مهندس تطوير المنتجات.

طريقة التقديم على وظائف شركة تكوين:

وأوضحت شركة تكوين، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)