قالت نقابة الفنانين في سوريا، اليوم الثلاثاء، إن الممثل محمد الشماط توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاما، بعد مسيرة فنية حافلة امتدت طيلة عقود وأثمرت أعمالاً في المسرح والدراما.

ونعى عدد من الفنانين السوريين، الممثل الراحل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأعرب ممثلون من بينهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي عن تأثرهم بالوفاة.

مسيرة فنية حافلة

وولد الشماط عام 1936 وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين إلى المسرح القومي في سوريا، ثم انتقل إلى التلفزيون ومنه إلى السينما.

شارك محمد الشماط في العديد من المسلسلات منها (حارة القصر) و(وادي المسك) و(طرابيش) و(مزاد علني) و(الخوالي) و(حارة خارج التغطية).

ومن أبرز أدوار الفنان الراحل، دور “أبو رياح” في مسلسل (صح النوم) مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح و”أبو مرزوق” في مسلسل (باب الحارة) بأجزائه.