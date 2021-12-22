استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الدكتور منصور الشمري، رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا بجمهورية العراق الفريق الركن سعد مزهر العلاق، والوفد المرافق، وذلك في مقر المركز بالعاصمة الرياض، يوم أمس الثلاثاء.

تعزيز التعاون:

وناقش الدكتور منصور الشمري، والفريق الركن سعد مزهر العلاق، خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مكافحة الفكر المتطرف.

كما قام والوفد المرافق بجولة في إدارة القيادة والسيطرة، تم خلالها الاطلاع على إستراتيجيات عمل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، وآلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يتم بناؤها وتطويرها داخل إدارة القيادة والسيطرة بالمركز.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال “أنا اليوم كنت فعلًا في بوابة الاعتدال المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، هذا المركز الذي يُعد مفخرة للدول العربية، وفعلًا نحتاج مراكز متخصصة في معالجة الفكر المتطرف، وأنا أقول إن فعل الإرهاب يمثل القتل، وفعل التطرف يمثل الفكر، ومن هذا المكان أوجه تحية وتقدير إلى كل العاملين في هذا المركز، وفعلًا هو محل فخر واعتزاز أن يكون هكذا مركز في المملكة العربية السعودية، الدولة الشقيقة”.

صور تذكارية:

وقبل مغادرة المركز التقط الوفد الزائر صورًا تذكارية، فيما قدم الأمين العام لـ(اعتدال) الدكتور منصور الشمري، هدية تذكارية إلى رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا بجمهورية العراق الفريق الركن سعد مزهر العلاق، الذي دوّن كلمة في سجل (اعتدال) للزيارات، قال فيها: “تشرفنا اليوم بزيارة المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، وفعلًا كان نقطة مشرقة مميزة وبوابة للاعتدال، ونحن بأمسّ الحاجة لمثل هكذا مراكز لمعالجة الفكر”.