تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام على ضمان سلامة قاصدي بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، وذلك استعدادًا لصلاة الاستسقاء.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، المهندس سلطان القرشي، أنه تم التأكد ومتابعة الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، والتأكد من جاهزية جميع أجزائها حيث تم متابعة الخطة التشغيلية لمشغلي السلالم والمصاعد الكهربائية.

سلالم ومصاعد:

وبين أنه يتم الإشراف على تشغيل وصيانة هذه السلالم والمصاعد أكثر من 98 مهندسًا وفنيًّا من الكوادر الوطنية في الحرم المكي وساحاته، والتي يبلغ عددها أكثر من 200 سلم كهربائي و18 مصعدًا، وكذلك تفقد منظومة الصوت المؤلفة من 8000 سماعة تقريبا و9 ميكروفونات للإمام، و6 للمؤذن موزعة بشكل أساسي واحتياطي وطوارئ تجنبًا لحدوث أي عطل في النظام الصوتي، بالإضافة إلى التأكد من صوت الإمام والمؤذن والجنائز قبل كل فرض.

اختبارات لأنظمة الصوت:

وأضاف القرشي أنه تم عمل الاختبارات اللازمة لجميع منظومة الصوت داخل المسجد الحرام وأروقته وساحاته، حيث يشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب باستخدام أحدث التقنيات، مثل نظام ميكروفونات الحرم (فانتوم وداينمك) ونظام مكسر الصوت في المسجد الحرام من ماركة (ساوند كرافت).

واختتم حديثه بأن هذه الخدمات تأتي بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وذلك بما يحقق تطلعات ولاة الأمر بتقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.