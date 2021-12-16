أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني توقيع عقد تأمين مع شركة الاتصالات السعودية لتقديم تغطية تأمينية عامة بقيمة تقديرية 19 مليون ريال.

تفاصيل العقد:

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق المالية (تداول)، إنها تلقت تعميداً من شركة الاتصالات السعودية لتوقيع عقد تقديم تغطية تأمينية لمدة 6 سنوات ميلادية اعتباراً من 15 ديسمبر 2021.

وتوقعت الشركة أن يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2021م.

وعن الأطراف ذات العلاقة، قالت ولاء للتأمين التعاوني إن عضو مجلس الإدارة جميل بن عبدالله الملحم يملك مصلحة مباشرة في الاتفاقية، باعتباره عضواً في مجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية وشركة ولاء للتأمين التعاوني.

وأكدت الشركة أن الاتفاقية تمت ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.