قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: إن الهلال يُعاني من نزيف النقاط في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد تعادله السلبي مع الفيحاء بالجولة الرابعة والمؤجلة بين الفريقين.

نزيف النقاط سيكلف الهلال الكثير:

وتحدث الفراج في برنامجه “أكشن مع وليد” قائلًا: “الزعيم يعاني من نزيف النقاط وفرصته في صدارة الدوري حاليًّا أصبحت صعبة للغاية رغم تبقي مباراتين مؤجلتين له واحدة منهما ضد الاتحاد”.

الزعيم يبتعد عن الصدارة بفارق 5 نقاط:

ويحتل الزعيم حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن نادي الاتحاد المتصدر.

وفي وقت سابق، قال البيروفي أندري كاريلو لاعب الهلال: إنه حزين بسبب تعادل فريقه أمام الفيحاء بالجولة الرابعة.

وتحدث كاريلو بعد نهاية المباراة قائلًا: “يجب أن ندخل كل المباراة بغرض الفوز، وهذا هو هدفنا وما نريده”.

وأضاف كاريلو: “الزعيم في أزمة بسبب كثرة التعثرات، نحتاج إلى عمل مضاعف من أجل معالجة الأخطاء، والعودة إلى الانتصارات”.

وفي السياق ذاته، كشف المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، عن سبب التعادل السلبي بـ مباراة الزعيم والفيحاء التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة.

وأضاف جارديم: “في مباراة اليوم، صنعنا العديد من الفرص لكننا لم نستطع التسجيل، علينا مواصلة العمل على حل هذه المشاكل”.