علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تراجع تصنيف المنتخب السعودي 3 مراكز بعد الكشف عن أحدث تصنيف أُصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

#وليد_الفراج: نتفهم أن #المنتخب_السعودي كان مضطرا للمشاركة في #كأس_العرب لكن لماذا لم نشارك بمنتخب يصل لدور الـ 4 وكان يجب أن يذهب المدرب "رينارد" أيضا .. من شفته ما راح عرفت أنه خايف على أرقامه

عبدالله فلاته: كان بالإمكان أفضل مما كان #ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/lQN7doyZFJ

— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 23, 2021

سبب تراجع تصنيف الأخضر

وجاء تراجع تصنيف الأخضر بسبب مشاركته في بطولة كأس العرب التي أُقيمت مؤخرًا في قطر، حيث خسر الأخضر أمام كل من الأردن والمغرب، وتعادل مع منتخب فلسطين.

وقال وليد الفراج في برنامجه ” أكشن مع وليد” : ” نتفهم أن عدم مشاركة المنتخب الأول جاء بسبب الحرص على استكمال المشوار الجيد في تصفيات كأس العالم 2022، ولكن لا نُشارك بالمنتخب الأول ونشارك بربع منتخب !”.

وأضاف الفراج: ” كان لا بد من عمل موازنة وإشراك منتخب يوصلنا حتى لدور نصف النهائي”.

الأخضر تراجع تصنيفه 3 مراكز

وكان المنتخب السعودي ودع بطولة كأس العرب من الدور الأول وأصبح تصنيفه الحالي 51 بعد أن كان في المرتبة رقم 48.