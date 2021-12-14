أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أهمية استكمال الوحدة الخليجية وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وشدد الأمير محمد بن سلمان خلال كلمته في افتتاح قمة الرياض اليوم برئاسة السعودية على الاستمرار في بذل جميع الجهود لتعزيز الأمن في المنطقة.

وكانت أعمال القمة الخليجية رقم 42 انطلقت في العاصمة الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية وبمشاركة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي.

جدول أعمال القمة الخليجية في الرياض

وتناقش الدورة الثانية والأربعون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – التي أقرها المجلس الأعلى عام 2015 وما تم تنفيذه بشأنها من قرارات وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك، إضافة إلى تعزيز مسيرة التعاون الخليجي في المجالات كافة، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس، وكل ما من شأنه تحقيق الخير والأمن والازدهار لدوله وشعوبه في ظل التوجيهات الحكيمة والرؤى السديدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.