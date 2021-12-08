ترأس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.
فيديو | #ولي_العهد و أمير دولة #قطر يرأسان الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.#ولي_العهد_في_قطر#صحيفة_المواطن
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— صحيفة المواطن (@almowatennet) December 8, 2021
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وصل مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر.
وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى قطر ثالث محطة ضمن الجولة الخليجية.
ومن المقرر أن يبحث ولي العهد العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر.
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