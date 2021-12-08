ترأس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد وصل مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر.

وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى قطر ثالث محطة ضمن الجولة الخليجية.

ومن المقرر أن يبحث ولي العهد العلاقات الثنائية والملفات ذات الاهتمام المشترك مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر.