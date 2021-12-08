زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جناحي السعودية والإمارات في معرض إكسبو 2020 في دبي وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس مستقبليه.

نجاح إكسبو 2020

وبحث الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن راشد، خلال اللقاء، سبل توطيد العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين في إطار المصير الواحد والرؤى المشتركة، كما استعرضا تعزيز التعاون الخليجي المشترك، والتطلعات المستقبلية، والتنسيق بين السعودية والإمارات على مختلف الأصعدة.

بدوره عبر الشيخ محمد بن راشد عن تطلعه لاستضافة الرياض معرض إكسبو 2030 وقمة الرياض المقبلة.

وغرد الشيخ محمد بن راشد بعد اللقاء قائلًا:” التقيت اليوم أخي الأمير محمد بن سلمان في إكسبو دبي 2020.. وسيكون العالم على موعد مع إكسبو الرياض 2030 بإذن الله وبجهود الأمير محمد”، مضيفًا: “أكدت للأمير محمد أننا نتطلع أيضًا لقمة الرياض القادمة.. وشعوب الخليج تنتظر منا أفكارًا ومشاريع جديدة وعظيمة”.