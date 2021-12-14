وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر إلى العاصمة الرياض وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وصاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين بدولة قطر، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

عقب ذلك، توجه سمو أمير دولة قطر في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

ويضم الوفد الرسمي القطري، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، ومعالي وزير المالية علي بن أحمد الكواري، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي