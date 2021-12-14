وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وكان في استقباله في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به وبمرافقيه في المملكة العربية السعودية.

سمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبلي أخيه سمو نائب رئيس دولة #الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لدى وصوله العاصمة #الرياض.#القمة_الخليجية_في_الرياض #واس pic.twitter.com/Tzt04oLVct

— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 14, 2021

كما كان في استقباله، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك، توجه سمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في موكب رسمي إلى قصر الدرعية.

وفد الإمارات إلى قمة الرياض

ويضم الوفد الرسمي الإماراتي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ومعالي وزير الدولة للشؤون المالية محمد هادي الحسيني، ومعالي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي.