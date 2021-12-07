غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، سلطنة عُمان اليوم.
#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يغادر العاصمة العمانية #مسقط، وجلالة #سلطان_عُمان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته.#ولي_العهد_في_عُمان#واس pic.twitter.com/bP1fWW9uQg
— واس الأخبار الملكية (@spagov) December 7, 2021
سلطان عمان يودع ولي العهد
وكان في وداعه لدى مغادرته قصر العلم بالعاصمة العمانية مسقط، جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.
كما كان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته المطار السلطاني الخاص، صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لجلالة السلطان، وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، ومعالي الفريق أول سلطان النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية رئيس بعثة الشرف، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عمان لدى المملكة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي.
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