نظم موسم الرياض 2021، ضمن فعالياته في منطقة “بوليفارد رياض سيتي”، إحدى مناطق الموسم الترفيهية، عرضًا مسرحيًّا دراميًّا بعنوان “ياما في الجراب يا حاوي”، وذلك في الـ 16 من ديسمبر الجاري، وتعد هذه المسرحية الثامنة التي تُعرض منذ انطلاق فعاليات الموسم هذا العام، وهي من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني وإخراج مجدي الهواري.

عرض غنائي مثير:

وتتضمن المسرحية عرضًا غنائيًّا مثيرًا، يضم كل عناصر الدراما المسرحية المليئة بالتشويق والصراعات الإنسانية، في أحداث تجمع العشق والعداوة والخيانة والتآمر والصراع على السلطة، وتُعد المسرحية عن رائعة الشاعر الكبير بيرم التونسي “ليلة من ألف ليلة”.

رابط حجز التذاكر:

وتُعرض مسرحية “ياما في الجراب يا حاوي” التي تستمر حتى الـ 20 من ديسمبر الجاري على مسرح بكري الشدي في منطقة أستوديو، إحدى المناطق الفرعية لـ”بوليفارد رياض سيتي”، وذلك من الـ 9:00 مساءً حتى الـ 12:00 منتصف الليل، ويمكن حجز تذاكر الدخول عبر الرابط: هنا.

وتعد المسرحية واحدة من 25 مسرحية عربية وخليجية وعالمية، ينظمها موسم الرياض 2021، ضمن 7500 يوم فعالية.