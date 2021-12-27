أفضى تطبيق المعايير والخطط الاستراتيجية وتعزيز الحوكمة وتوظيف التقنية والذكاء الصناعي في رئاسة الحرمين الشريفين؛ إلى حدوث نقلة نوعية في التميز والجودة وهو الأمر الذي انعكس بشكل جلي حيال تعظيم الخدمات الميدانية والتشغيلية لقاصدي المسجد الحرام وفق معايير تراعي مستجدات التميز الخدمي العالمي وخطط وبرامج تطويرية تلبي أهداف الرئاسة نحو التطوير الشامل للمنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين وفق الرؤية 2030.

وكالة المسجد الحرام .. ركيزة منظومة العمل

وتعد وكالة المسجد الحرام الذراع الرئيس والنقطة المركزية والركيزة الأساسية لمنظومة العمل داخل المسجد الحرام بالتنسيق المشترك مع كافة الوكالات في المسجد الحرام لتعزيز عمل المنظومة في إطار فريق عمل جماعي إلى جانب دور وكالة المسجد الحرام الفعال في المتابعة والإشراف على تنفيذ وأداء الأعمال المناطة لها في المسجد الحرام.

تطبيق معايير الجودة في منظومة العمل الإداري والميداني

وعندما رفع مساعد الرئيس العام المكلف؛ وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيمد تقرير الثلث الأول للعام الهجري 1443 للرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس؛ عن أهم الأعمال والإحصائيات وأبرز الإيجابيات وفرص التحسين في المسجد الحرام وتطوير الخدمات بما يليق بضيوف الرحمن من الحجاج والعمَّار وفق ما يحقق رؤية ورسالة الحرمين الشريفين؛ فإنه جسد حرص الرئاسة لتطبيق معايير الجودة والشفافية في منظومة العمل الإداري والميداني، ورفع جاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام، وفق خطط وبرامج تحقق الأهداف الاستراتيجية وتجسيدًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الذي يحرص على تفعيل وتطوير الأداء في الرئاسة وتفعيل مشاركة التحقيق (رؤية المملكة 2030)، من خلال الالتزام بخدمة ضيوف الرحمن، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتطوير الخدمات الإلكترونية.

السديس : تطوير منظومة الخدمات نوعيًا وتميزًا

وأوصى الشيخ عبدالرحمن السديس بعد اطلاعه على التقرير الجميع ببذل المزيد من الجهود لتطوير منظومة الخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين والكعبة المشرفة خاصة.

ومن المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها وكالة المسجد الحرام؛ الإشراف العام على المسجد الحرام وساحاته وما يقدم فيه من خدمات ومتابعة تطبيق الخطط وتنفيذها وأداء الأعمال مع إدارات المسجد الحرام وساحاته فضلًا عن تطبيق الخطط وتنفيذها وأداء الأعمال مع إدارات المسجد الحرام وساحاته ميدانيًا ولإشراف على صيانة الكعبة المشرفة، إلى جانب التنسيق مع الجهات العاملة بالمسجد الحرام لضمان تكامل منظومة العمل.

ويؤكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على ضرورة تقديم الخدمات النوعية والمتميزة لضيوف الرحمن فضلًا عن تطوير الخدمات المقدمة لهم؛ وتلمس احتياجات القاصدين للتسهيل عليهم في أداء مناسكهم كون رضا زوار وقاصدي الحرمين الشريفين هو الغاية لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء القاصدين مناسكهم بكل طمأنينة ويسر وفق معايير الجودة والشفافية في منظومة العمل الإداري.

3002 حالة مرصودة 847 بلاغًا تمت معالجته فورًا

ومن الأعمال التي تم إنجازها في المحور الفني والهندسي لوكالة المسجد الحرام؛ صيانة الحجر الأسود ومعاينة مقام إبراهيم عليه السلام إلى جانب القيام ب 960 ‎جولةً وزيارةً ميدانية؛ و3002 حالة مرصودة 847 حالة تمت معالجتها بشكل سريع.

تطوير تغيير كسوة الكعبة وتركيب شاشات إلكترونية

ومن الأعمال التي تشرف عليها الوكالة تطوير عملية تغيير كسوة الكعبة المشرفة وتركيب شاشات إلكترونية بالمسجد الحرام وتطوير عملية صيانة الحجر الأسود والمقام إلى جانب مشروع تطوير غرفة العمليات ومشروع توحيد الهوية البصريةً.

المحميميد: تسخير الجهود لخدمة القاصدين

وأكد مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد على حرص الوكالة على تسخير كل إمكاناتها لخدمة المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام وحشد كل الجهود لخدمتهم لكي يؤدي مناسكهم بيسر وسهولة.

تدشين مبادرات رقمية

وتزامنًا مع تقديم التقرير؛ دشن الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عدة مبادرات طرحتها وكالة شؤون المسجد الحرام من ضمنها مبادرة (ألا تسألني) التي تهدف لتذليل الصعوبات وتحقيق رضا وراحة الحاج والمعتمر داخل المسجد الحرام، وتعزيز الإيجابيات وتسديد الملاحظات، ومتابعة منصة (تسألني) لإرشاد الحاج والمعتمر بالمسجد الحرام.

أما مبادرة (ساعد) فهي تعدف لتقديم المساعدة لعموم وكالات الرئاسة العامة في المسجد الحرام والتنسيق مع الجهات الخارجية، لضمان تكامل منظومة الخدمات، وسعيًا إلى أن تكون أعمال وخدمات الرئاسة أنموذجا رائدًا بين الجهات العاملة في المسجد الحرام.

بينما تهدف مبادرة (رقمنة) لبرمجة إلكترونية لمعالجة الملحوظات الميدانية، وجمع وإعداد وتنسيق الخطط التشغيلية، لضمان تنفيذها دون ازدواجية ومعوقات، وتوحيد الخطط التشغيلية بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات العاملة بالمسجد الحرام، والذي يستمر عملها على مدار العام.

أما مبادرة (المناوبون)، فهي معنية لمتابعة تطبيق الخطط والأهداف الخاصة بالأعمال الميدانية، وتحقيق رضا المستفيد وتقويم أداء الأعمال المقدمة، ورفع التقارير اليومية عما يتم رصده خلال الجولات الميدانية، وتعزيز الإيجابيات وتسديد الملاحظات وتلافي أسبابها. وتقع تحت وكالة شؤون المسجد الحرام؛ الإدارة العامة للعمليات والتحكم والسيطرة؛ والإدارة العامة لشؤون المناوبة والمناوبين، والإدارة العامة للحج والعمرة.

وترتكز الخطة التشغيلية في الرئاسةً على 3 مرتكزات أساسية وهي حسن الوفادة وإيصال رسالة الحرمين الشريفين السامية وترسيخ العمل المؤسسي، وما تضمنته من أهداف نحو الاحتفاء بالحجاج وإثراء تجربتهم وترسيخ الدور التعليمي للحرمين، وتمايزه وتقديمه بجودة عالية وطرق مختلفة، وتحقيق الاستدامة المالية إضافة إلى التميز التشغيل.