أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مشروع وسط جدة لتصبح وجهة عالمية في قلب المحافظة، وهو ما يؤكد حرص ولي العهد على تطوير كافة مناطق المملكة وضمان سلاسة الأعمال التطويرية بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.

مشروع وسط جدة:

ويقع مشروع وسط جدة في موقع إستراتيجي على مساحة 5.7 مليون متر مربع بقلب مدينة جدة، وسينفذ المشروع على ثلاث مراحل رئيسية، تكتمل الأولى منها بنهاية عام 2027م، ليبدأ المشروع في استقبال سكان جدة وزوارها من داخل وخارج المملكة.

ويتميز مشروع وسط جدة بواجهة بحرية بشريط مائي طوله 9.5 كم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كم على سواحل البحر الأحمر، يتضمن المشروع أربعة معالم استثنائية (دار أوبرا- متحف- إستاد رياضي- الأحواض المحيطية والمزارع المرجانية).

10 مشاريع نوعية:

ويسهم المشروع في تطوير أكثر من 10 مشاريع نوعية في قطاعات حيوية واعدة بمعايير عالمية (سياحية- رياضية- ثقافية- ترفيهية)، بالإضافة إلى مناطق سكنية عصرية وحلول متنوعة لقطاع الأعمال، كما يوفر المشروع 17 ألف وحدة سكنية و2700 غرفة فندقية، حيث تم تصميم مشروع وسط جدة وفق أحدث التقنيات وأعلى معايير الاستدامة والمحافظة على البيئة.

أحدث التقنيات:

ومن أجل رفع الجودة وخفض التكاليف يعمل المشروع على أحدث التقنيات المبتكرة لصناعة وجهة بتقنيات ذكية، كما يعمل المشروع على إنشاء مركز للبحوث والدراسات للمحافظة على الحياة البحرية، ودراسة اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة للمحافظة على البيئة.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان المُخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع وسط جدة (نيو جدة داون تاون سابقًا)، بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال خصصت لتطوير 5.7 ملايين متر مربع، بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

تصاميم عصرية بمعايير عالمية:

وقد تم اعتماد تصاميم عصرية بمعايير عالمية للمشروع مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني والمستوحاة من فنون العمارة الحجازية الأصيلة مع مراعاة تطبيق أحدث التقنيات العالمية، بحيث تصبح “وجهة ذكية” تعتمد على التقنيات المبتكرة، بالإضافة إلى اعتماد استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة، ما سيسهم في دعم الاستدامة البيئية بما يتناغم مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء، حيث شارك في تصميم المخطط العام أكثر من 500 مهندس واستشاري، يمثلون خمسة من أفضل دور الخبرة في العالم.

كما يسهم المشروع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية لبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة مع توفير أفضل نمط حياة للسكان والزوار، حيث يتمتع مشروع “وسط جدة” بمقومات طبيعية متعددة، من ضمنها الواجهة البحرية بشريط مائي طوله 9.5 كم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كم. كما ستشكل المساحات الخضراء والأماكن المفتوحة والخدمات العامة 40% من مساحة المشروع.

ويعد المشروع أحد الاستثمارات المحلية النوعية لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تسهم في تنويع مصادر الدخل، ودفع مسيرة الاقتصاد الوطني، واستحداث المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات الوطن.