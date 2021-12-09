المسميات الوظيفية:-
1- كاتب شؤون أفراد.
2- كاتب إدخال بيانات.
3- مراقب إداري.
4- محصل ديون.
5- كاتب إداري عام.
6- مصمم ديكور.
7- أخصائي تسويق إلكتروني.
8- مساعد إداري.
9- مدخل بيانات.
10- أخصائي تحليل الأعمال.
11- كاتب تحرير مراسلات.
12- فني صوت / فني إضاءة / فني ديكور.
13- مندوب مبيعات.
14- كبير إداري موارد بشرية.
15- فني إليكترونيات.
16- فني كهرباء تمديدات.
17- فني كهربائي صيانة آلات.
18- فني كهربائي خدمات مشتركين.
19- رسام تصاميم كهربائية.
20- رسام خرائط ومخططات.
21- رسام عام.
22- فني صوت.
23- فني إضاءة.
24- فني ديكور.
25- فني أمن وسلامة مهنية.
26- فني تركيب معدات صناعية.
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