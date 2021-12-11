أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من جدة، والطائف، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب مبيعات/ هايبر بنده الاندلس مول (جدة).

– محاسب مبيعات/ هايبر بنده الجامعة بلازا (عدد وظيفتين/ جدة).

– أخصائي تميز سلسلة التوريد (جدة).

– موظف خدمة خضار/ بنده (الطائف).

– موظف خدمة خضار/ بنده (عدد وظيفتين/ جدة).

– مصفف أرفف/ هايبر بنده الجامعة بلازا (جدة).

– مصفف أرفف/ بنده (مكة المكرمة).

– محاسب مبيعات/ بنده (مكة المكرمة).

– بائع إلكترونيات/ بنده (الطائف).

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 ديسمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).