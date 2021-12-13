أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول ضمان الجودة.

– أخصائي ضمان الجودة.

– أخصائي إدارة مخاطر الرعاية الصحية.

– مساعد معالج إعادة التأهيل.

– أخصائي تحسين جودة الرعاية الصحية.

– معالج الجهاز التنفسي.

– مساعد رعاية تنفسية.

– طبيب الأمراض الجلدية.

– محلل وظيفي لتقنية المعلومات.

– طبيب تخدير عام.

– أخصائي تقني أشعة.

– أخصائي تقني أشعة/ الطب النووي.

– ممرض أول/ الرعاية الطبية الجراحية.

التقديم على وظائف أرامكو الطبي:

وأوضح مركز أرامكو الطبي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).