يبدو أن أزمة تجديد عقد سعود عبدالحميد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في طريقها إلى حل خلال الفترة المقبلة.

سعود عبدالحميد يقترب من البقاء:

ورفض سعود أكثر من مرة عرضًا قُدم من النادي للتجديد، وكان آخرها تخلفه عن اجتماع لاستلام مبلغ مالي من رئيس مجلس الإدارة أنمار الحائلي، ما فجر أزمة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

ولفت برنامج المنصة الذي يقدمه الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”، إلى أنه وفقًا لمصادر من داخل البيت الاتحادي، فإنه اقتراب إسدال الستار على المسلسل الجدلي لتجديد عقد سعود عبدالحميد.

وأضاف البرنامج أن سعود عبدالحميد سيُجدد تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمبلغ يصل إلى 17.5 مليون ريال، على أن يتم التوقيع فور فراغه من مهمته الوطنية مع الأخضر في بطولة كأس العرب المقامة حالياً في قطر.

اعتذار اللاعب:

وأكدت تقارير إعلامية مؤخرًا أن سعود عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا يعتزم التقدم بالاعتذار لنادي الاتحاد وإداراته، من أجل العودة بشكل طبيعي، وذلك بعد استبعاده ومعاقبته بالتدريب الانفرادي.

كما كشفت تقارير أن اللاعب طلب من شخصية هامة في الاتحاد التدخل من أجل حل خلافه مع أنمار الحائلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).