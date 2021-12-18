أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبيّنت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية (الرياض).

– منسق أبحاث سريرية (الرياض).

– استشاري عيون (الرياض).

– مساعد ثانٍ طب أسنان (الرياض).

– مساعد بالعناية التنفسية (الرياض).

– مساعد مدير عام شؤون تقنية المعلومات (الرياض).

– محلل سجلات/ شؤون الموظفين (الرياض).

– مساعد مدير الجودة (الرياض).

– مساعد موارد بشرية (الرياض).

– كبير السكرتاريين (الرياض).

– كبير المحاسبين (الرياض).

– مساعد المواد (الرياض).

– محاسب (الرياض).

– مدير إدارة الإنشاءات الهندسية (الرياض).

– كبير اختصاصيي الأشعة المقطعية (المدينة المنورة).

– تقني وظائف الأعصاب (المدينة المنورة).

– مدير إدارة صيدلية الرعاية الأولية (جدة).

– محلل شؤون الموظفين (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 يناير 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)