أعلنت شركة مجموعة عبدالله عبدالوهاب البراك وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة مجموعة البراك:

وأبرزت شركة البراك، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد جيولوجي.

– فني مختبر/ العينات الجيولوجية.

– فني ميكانيكي.

– مهندس معدات.

– مهندس صيانة.

– مخطط الصيانة.

– مدير أعمال صيانة المرافق.

– كاتب إداري.

– مفتش مدني.

– مفتش أول كهربائي.

– مهندس سلامة.

– فني كهربائي.

– مهندس التآكل.

– مهندس التكلفة.

– مهندس طاقة.

– مهندس تفتيش.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس مشروع.

– مهندس معدات دوارة.

– فني أجهزة.

– مراقب المستندات.

– مهندس دعم السلامة.

– مفتش الحماية والجودة.

– مهندس أجهزة.

– كاتب فني.

– مساعد إداري.

طريقة التقديم على وظائف شركة البراك:

وأوضحت شركة البراك، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)