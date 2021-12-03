نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تجاوز عقبة الهلال اليوم، ليحقق أكثر من رقم مميز في الدوري السعودي للمحترفين.

العالمي يحسم ديربي الرياض بهدفين

ولعب الهلال ضد النصر اليوم في الديربي المؤجل من الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز العالمي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع العالمي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عند 21 نقطة في المركز الرابع.

النصر يحقق أرقامًا مميزة

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن النصر نجح في تحقيق الفوز 7 مرات في آخر 12 مباراة خاضها أمام الفرق حاملة اللقب في الدوري السعودي للمحترفين، وتعادل 3 مرات وخسر مواجهتين فقط.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن العالمي أصبح أكثر فريق فاز على الهلال في تاريخ دوري المحترفين بـ9 مباريات، كما أنه أكثر من هز شباكه في البطولة برصيد 32 هدفًا.