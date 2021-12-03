يتطلع نادي الهلال لتجديد عقد سالم الدوسري لاعب الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.

ويُعد الدوسري واحدًا من أبرز اللاعبين وأحد أعمدة الفريق الهلالي، الذي ساهم مؤخرًا في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2021 يوم 23 نوفمبر الماضي.

سبب تمسك الهلال بـ سالم الدوسري

الخطوة الأولى من إدارة الهلال للحفاظ على الدوسري هي تجديد عقده للحفاظ على استقرار الفريق، كون الدوسري واحدًا من أفضل اللاعبين في السعودية حاليًا.

الخطوة الثانية من الهلال هي الحفاظ على تواجد الدوسري بعد أن دخل النصر مؤخرًا على خط الاهتمام بلاعب الهلال.

الخطوة الثالثة هي الإبقاء على أبرز نجوم الفريق لضمان التتويج بالبطولات، فبعد تجديد عقد كل من سلمان الفرج وياسر الشهراني، أصبح المتبقي هو تجديد عقد سالم الدوسري.

سالم الدوسري سيُجدد لـ 4 سنوات

وفي وقت سابق، ذكر برنامج “رياضة سكوب” المذاع على قناة السعودية أن الدوسري سيجدد لمدة 4 مواسم بعد الاتفاق معه والإعلان سيكون قريبًا.

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي ديربي الرياض بين الهلال والنصر المرتقب، مساء يوم الخميس المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل ديربي الرياض، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، فيما يقع النصر في المركز السابع بـ17 نقطة من 12 لقاء.